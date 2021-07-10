Ailelerin eylemi 12. haftada
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Ailelerin eylemi 12. haftada

Ailelerin eylemi 12. haftada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinin 12. haftasında da HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinin 12. haftasında da HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı. Yüksek sesle müzik çalan partililere tepki gösteren bir genç kız, yerdeki çakıl taşlarını alarak HDP binasına yürümek isterken polis engelledi.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 12. kez oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Terör mağduru aileler Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelerek, HDP İl Başkanlığı önüne kadar "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Seslerini bastırmak için parti binasında çalınan müziğe öfkelenen aileler, HDP'lilere tepki gösterdi.

HDP binasında çalınan yüksek sesli müziğe daha fazla dayanamayan bir genç kız, yerdeki çakıl taşları alıp HDP binasına yürümek isterken kadın polisler tarafından güçlükle engellendi. Sakinleştirilen genç kız eline Türk bayrağı alarak kahrolsun HDP sloganları attı.

Hakkari anneleri adına basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, "Burada çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu halkı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmamasını istemiyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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