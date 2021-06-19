Ailelerin evlat nöbeti 656. gününde
Oğlunun montunun HDP binasındançıktığını söyledi, 'Benim oğlumu HDP götürdü' diyerekhaykırdı.
Oğlunun montunun HDP binasından
çıktığını söyledi, 'Benim oğlumu HDP götürdü' diyerek
haykırdı..
2 yılı aşkın süredir Diyarbakır'da eylemlerine devam
eden ailelerin evlat nöbeti sürüyor..
Mayıs 2019 yılından bu yana haber alamadığı oğlu için bekleyişini sürdüren baba Celil Begdaş o gün 16 çocuğun daha
kaçırıldığını öne sürdü..
Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın ise bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.
3 Eylül 2019'dan bu yana devam eden oturma eyleminde aile sayısı ise her geçen gün artıyor..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı