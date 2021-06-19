Ailelerin evlat nöbeti 656. gününde
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Ailelerin evlat nöbeti 656. gününde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oğlunun montunun HDP binasındançıktığını söyledi, 'Benim oğlumu HDP götürdü' diyerekhaykırdı.

Oğlunun montunun HDP binasından

çıktığını söyledi, 'Benim oğlumu HDP götürdü' diyerek

haykırdı..

2 yılı aşkın süredir Diyarbakır'da eylemlerine devam

eden ailelerin evlat nöbeti sürüyor..

Mayıs 2019 yılından bu yana haber alamadığı oğlu için bekleyişini sürdüren baba Celil Begdaş o gün 16 çocuğun daha

kaçırıldığını öne sürdü..

Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın ise bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.

3 Eylül 2019'dan bu yana devam eden oturma eyleminde aile sayısı ise her geçen gün artıyor..

Ailelerin evlat nöbeti 656. gününde
Ailelerin evlat nöbeti 656. gününde
Ailelerin evlat nöbeti 656. gününde
Ailelerin evlat nöbeti 656. gününde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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