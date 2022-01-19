Ailelerin direnişine kar altında katılım devam ediyor

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 871. gününde kar altında devam ediyor. Ailelerin direnişine Kars'ın Digor ilçesinden 254'üncü aile katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 871. gününde de sürüyor. Kent genelinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık ve soğuk hava şartlarına rağmen eyleme gelen aileler, evlatlarını HDP'den istiyor. Ailelerin direnişine 254. aile Kars'ın Digor ilçesinden gelerek ailelere dahil oldu. Anne Kandile Yürek, 2014 yılında, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yahya Yürek için Diyarbakır'ın yolunu tuttu. Anne Yürek, oğlunun bir düğüne gittiğini ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. Evladının acısının yüreğini yaktığını belirten Yürek, "Yüreğime köz düşürdüler. Oğlum evine dön, senin yerin ailen. Bir abisi inşaattan düştü acısına ikincisi eklenmesin. HDP'den başka kim götürür ki, oğlumu HDP'den istiyorum" dedi.

Kandile Yürek, basın açıklamasının ardından evladının fotoğrafını alarak diğer ailelere katıldı.

(Murat Başal - Sedat Irmak/ İHA)