Ailelerin direnişi sürüyor, evlat nöbetine katılımlar devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 191'inci gününde iki aile daha eyleme katıldı. Solmaz Örgünç, 5 yıl önce kandırılan oğlu Baran için, Mukaddes Tunar ise 7 yıl önce ortadan kaybolan eşi Mehmet Salih Tunar için oturma eylemine katıldı.



Solmaz Örgünç, oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını söyledi. Oğlunun nerede olduğunu bilmediğini belirten Örgünç, "Hiç haber alamadım, devletime sığındım. İnşallah devletim oğlumu getirir bana. Okul okuyordu, bilmiyordu. Nereye götürmüşler bilmiyorum, haberim yoktur. Partiye gittim sordum, dediler, 'haberimiz yok.' 5 yıldır haber alamadım. Okul okuyordu, liseyi yeni bitirmişti. Aileleri gördüm, geldim oturdum. Belki bir telefon gelir, bir şey olur haberini alırım diye onun için geldim" dedi.



"Gel birlikte dönelim"



2013 yılında Erzurum'da ortadan kaybolan Mehmet Salih Tunar'ın eşi Mukaddes Tunar ise eşinin 7 yıldır kayıp olduğunu söyledi. Tunar, "Erzurum'da sabah evden çıktı, akşam gelmedi. Ertesi gün arabasını bulduğumuzda arabası boştu. İçinde telefonu vardı. 7 yıldır arıyoruz, şuanda yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Aileleri gördük, biz de destek olmak için kaybımızı bulmak için evine dönemsi için oturma eylemine katıldık. 11, 12 yaşlarında iki tane çocuğum var. Çok mağduruz. Biliyorum kandırıldın, sen gidecek insan değildin. Çünkü devletini de seviyordun milletini de seviyordun. Çok merhametli bir yüreğin vardı. Buradan birlikte dönelim. Sen gelmeyene kadar ben buradan gitmem" diye konuştu.



Örgünç ve Tunar, konuşmalarının ardından ailelerle kucaklaşıp oturma eylemine katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA