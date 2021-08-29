Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor
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Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor Evlatları için direnen ailelerin kararlı bekleyişi sürüyor Evlat hasreti çeken anne Edizer: "Artık yeter nereye kadar kan dökeceksiniz, sonunuz da geldi" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır...

Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor

Evlatları için direnen ailelerin kararlı bekleyişi sürüyor

Evlat hasreti çeken anne Edizer:

"Artık yeter nereye kadar kan dökeceksiniz, sonunuz da geldi"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 727. gününde devam ederken, ailelerin direnişi PKK'yı çökertmeye devam ediyor. Aileler direndikçe çocukları da PKK'dan kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim oluyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 727. gününde de sürüyor. 7 yıl önce HDP Kağıthane binasına gittikten sonra, dağa kaçırıldığı ileri sürülen Yakup Edizer'in annesi Saliha Edizer, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor. Oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Edizer, "İstanbul'dan geliyorum, oğlumu HDP il binasında kandırıp sonra kaçırıp götürdüler. Lise öğrencisiydi, ben Yakup'umu istiyorum oğlumu versinler. Biz onlar için çocuk doğurmadık, kendimiz için doğurduk. Bizim evlatlarımızı versinler, ciğerimizi parçaladılar, yeter artık. Canım yanıyor, hastalanıp yoğun bakımlara düşüyoruz. Sizde vicdan ve merhamet yok mu, gerçek Müslümanlığın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Müslüman olsaydınız, bunca insanın kanını dökmezdiniz, bunca çocukları yanınızda barındırmazdınız. Artık yeter nereye kadar kan dökeceksiniz, sonunuz da geldi, biran önce teslim olun çocuklarımızı da getirin artık yeter. Pis ve köpek PKK'lılar, siz büyükler oturup yiyorsunuz, çocukları da çatışmaya gönderiyorsunuz. Allah belanızı versin" dedi.

Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor
Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor
Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor
Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor
Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor
Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor
Ailelerin direnişi PKK'yı çökertiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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