Aileleri Tarafından İkna Edilen 2 Terörist Teslim Oldu

– ŞANLIURFA'da PKK/PYD/YPG terör örgütüne katılan 2 kişi ailelerinin ikna etmesiyle güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütüne 3 ile 7 yıl önce katılan adı açıklanmayan 2 kişinin, Irak ve Suriye'de silahlı örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri teröristlerin ailelerine ulaşılarak ikna çalışması başlattı. Yapılan görüşmeler sonucu ikna olan 2 terörist, Suriye'den Akçakale ilçesine geçiş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Sağlık kontörlünden geçirilen 2 terörist alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin, PKK'nın dağ kadrosunda ve Suriye'deki PYD/YPG terör örgütünden kaçmak isteyenler olduğu ve yerel halkın da bu örgütleri istemediği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

- Şanlıurfa

Kaynak: DHA