Ailelere Göz Taraması Çağrısı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünce ailelerin çocuklarına göz taraması yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl uygulamaya kulan programla birinci sınıf öğrencilerinin göz taramasından geçirildiğini belirtti.

Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiğini ifade eden Oruç, şunları kaydetti:

"Bu çalışmada ailelere ve velilere büyük görev düşmekte. Çocuklarımızda göz rahatsızlığı nedeniyle okul başarısında düşme, okula adaptasyon problemi gibi sorunlar yaşanmaması ve çocuklarımızın göz rahatsızlıklarının önceden tespiti için mutlaka aile hekimlerine başvurarak bu muayenenin yaptırılması gerekli. Okulda Sağlığı Korunması ve Geliştirilmesi Programı kapsamında yapılan tarama için tüm ailelerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine MHRS üzerinden randevu alarak, beklemeden muayene işlemlerini tamamlayabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında yıl sonuna kadar tüm birinci sınıf öğrencilerinin en az yüzde 20'sinin taramasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Samsun için belirlenen hedefimiz yıl sonuna kadar 3 bin 500 çocuğumuza ulaşmak."