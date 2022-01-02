AİLELERE, 'ÇOCUKLARA AŞIDA ZAMAN KAYBETMEYİN' UYARISI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, 'Çocuklarımız hem sosyal hayatta hem aile içerisinde hem de okullarında kalabalık ortamlarda bulunuyor. Burada elimizi güçlendirecek olan en önemli şey aşı. 12 yaş ve üzeri çocukların zaman kaybetmeden ailelerinin hassasiyet göstererek hızlıca aşılanmalarını sağlamaları gerek" dedi.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, farklı varyantlarla kişileri enfekte etmeye devam ediyor. Son 2 yıldır koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlikle önlem alınıyor. Koronavirüse karşı aşının ortaya çıkmasıyla beraber, en büyük koz ise aşı olmaya başladı. Ülke genelinde aşılanma sayısı her geçen gün artarken, uzmanlar ise özellikle çocukların aşılanması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kış aylarının gelmesiyle vaka sayılarının artması konusunda endişe yaşadıklarını söyleyen Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, '2020 yılı başından bu yana koronavirüsle mücadele içerisindeyiz. Bakanımızın haftalık olarak açıkladığı vaka sayılarında ilimiz yüz binde 66.55'lik bir oranda. Tüm dünyada özellikle Avrupa'da yaygın olarak görülen Omicron varyantının ülkemizde görülmeye başlamasıyla beraber ve havaların soğuması, insanların kapalı alanlara çekilmesi, vaka sayılarının artabileceği endişesi yaratıyor. İlimizde henüz tespit edilen bir Omicron vakasıyla karşılaşmadık" dedi.

Antalya'daki aşılanma rakamlarının her geçen gün arttığını belirten Başıbüyük, 'Maske, temizlik, mesafeye ek olarak koronavirüse karşı en güçlü silahımız aşı. 1'nci doz aşı oranı ilimizde yüzde 90'ın, 2'nci doz aşı oranı ise yüzde 80'in üzerinde. İlimizde şu ana kadar toplam 4 milyon 200 bin doz aşı yapıldı. Bu rakam her geçen gün katlanarak devam etmektedir. Gayretimiz ve reaksiyonumuz hızlı bir şekilde 3'üncü doz sırası gelen vatandaşların aşılanmasını sağlamak" diye konuştu.

Sırası gelen herkesin aşı yaptırmasını beklediklerini söyleyen Başıbüyük, 'Çalışma alanları ve hizmet sektörünün işleyişini aksatmama adına oluşturduğumuz mobil aşı ekipleriyle yerinde gerçekleştiriyoruz. Okullarda da çocukların ailelerinden izinleri alınarak aşıları yapılıyor. Tüm ilçelerimizi yakinen takip ediyoruz. Hangi ilçede vakalarda hafif bir kıpırdanma olsa bile vaka sayısını baskılayıcı önlemler alıyoruz. Pandemiyle mücadele edebileceğimiz en güçlü silah aşı ve biz bu fırsatı kaçıramayız" dedi.

12 yaş üzeri çocuklarda aşılamanın devam ettiğini belirten Başıbüyük, 'Çocuklarımız hem sosyal hayatta hem aile içerisinde hem de okullarında kalabalık ortamlarda bulunuyor. Burada elimizi güçlendirecek olan en önemli şey aşı. 12 yaş ve üzeri çocukların zaman kaybetmeden, ailelerinin hassasiyet göstererek hızlıca aşılanmalarını sağlamaları gerek. Gebelerimiz için bilim kurulu hiç şüpheye mahal bırakmaksızın aşılanabileceği yönünde fikirlerini beyan etmiştir. Aşı sırası gelen gebelerimizin bir an önce aşılarını olmalarını istiyoruz" diye konuştu.