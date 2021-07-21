İSTANBUL, AİLELER VE GENÇLER BAYRAM TATİLİNİ EĞLENCE MERKEZİNDE GEÇİRİYOR

İsfanbul Tema Park, bayram tatilinde ailece eğlencenin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

İsfanbul Tema Park, bayram tatilinde ailece eğlencenin tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor. Tema Park Direktörü Tankut Tonger, eğlencenin uluslararası hijyen standartlarına sahip tedbirler çerçevesinde açık havada gönül rahatlığıyla yaşanacağını ve pandemi ile evde geçirilen bayramların ardından normalleşme adımlarının atılmasıyla bu yıl Kurban Bayramı'nda keyifli ve eğlenceli günlerin kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Kısıtlamalar sonrası, 10 Temmuz'da kapılarını açan İsfanbul Tema Park'ın Kurban Bayramı tatilini eğlenceyle geçirmek isteyenlere benzersiz bir tatil deneyimi sunacağı belirtildi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmet vermeye başladıklarını ifade eden İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, eski bayram eğlencelerini aratmayacak nitelikte hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi. Bu süreçte en önem verdikleri konunun çalışanların ve misafirlerin sağlığı olduğunu da vurgulayan Tonger, 'Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun süren pandemi döneminde sevdiklerimizle birlikte keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeye büyük özlem duyduk. Hayatın normale dönmesinin ardından kutlayacağımız bu bayrama tüm hijyen önlemlerimizi alarak hazırlandık. İsfanbul Tema Park olarak misafirlerimize eski bayramlar tadında hizmet veriyoruz. Misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince eğlencenin tadını çıkarıyorlar' diye konuştu.

'ELİM AYAĞIM TİTRİYOR, HERKESE TAVSİYE EDERİM'

Bayram tatilinde eğlence merkezine gelen Arda Gülşen, 'Nefes kesene bindim. Gerçekten de nefesi kesiyormuş. Eğlenceliydi' dedi. Eli ayağının titrediğini belirten Berkcan Ayar ise herkese eğlence merkezine gelmeyi tavsiye ettiğini söyledi.

Eğlence merkezine Adana'dan geldiğini belirten Deniz Çetin, 'Ailemle geldim. Bayram tatilinde İstanbul'a gelenler bence buraya mutlaka uğramalı. Burası güvenli ve gayet temiz bir yer' açıklaması yaptı.

'ESKİ BAYRAM KAPASİTELERİNE ULAŞIYORUZ'

'Nerede o eski bayramlar' denilen eğlence anlayışının geri geldiğini vurgulayan Park Direktörü Tankut Tonger, 'Çok mutluyuz. Saha ve zeminimiz eğlenceye uygun. Yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz. Özellikle hijyene çok önem veriyoruz. Bizim için en hassas konulardan biri bu. Oyuncaklarımızın giriş ve çıkışında dezenfektan bulunmakta. Geçen Kurban Bayramlarıyla aynı kapasiteye ulaştık sayılır. Geçmiş bayramlardaki benzer rakamları görüyoruz. Pandemiyi mental olarak geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Aileler ve çocuklar buraya gelip eğlenebilir' diye konuştu.

İsfanbul Tema Park'ta tüm yaş gruplarına hitap eden 30'a yakın eğlence ünitesi bulunuyor. Bunların arasında 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkan dünyanın en iyi 4'üncü Roller Coasterı 'Nefeskesen', İstanbul'un Fethi'ni insansı robotlarla anlatan 'Fatih'in Rüyası', 'Adalet Kulesi', 'Viking' ve 'King Kong' gibi üniteler yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı