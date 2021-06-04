Aileler tek tek ziyaret ediliyor
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Aileler tek tek ziyaret ediliyor

Aileler tek tek ziyaret ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelinde aile ziyaretlerine devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelinde aile ziyaretlerine devam ediyor. Aileleri tek tek ziyaret eden Atay, sorun ve sıkıntıları bizzat dinliyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz aylarda başlattığı aile ziyaretlerine devam ediyor. Aileleri tek tek ziyaret ederek ikamet ettikleri yerlerde sorun ve sıkıntının olup olmadığı ile ilgili bilgiler alan Atay, son olarak 3 mahallede aileleri ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yöneticileri ile birlikte Yahyalar, Nalbantoğlu ve Sallar mahallelerini ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, ailelerin sorun ve sıkıntısını tek tek dinliyor. Vali Atay, il genelinde aile ziyaretlerine devam ederek, sorun ve sıkıntılar hakkında bilgiler alıp yardımcı olmaya devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Aileler tek tek ziyaret ediliyor
Aileler tek tek ziyaret ediliyor
Aileler tek tek ziyaret ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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