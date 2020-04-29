Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü
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Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde evlerinde su hatlarının olmadığını belirten aileler madur olduklarını Belediye Başkanı Arif Teke'ye bildirdiler.

Aileler talep etti, Başkan Teke aynı gün su sorununu çözdü
29.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:32

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde evlerinde su hatlarının olmadığını belirten aileler madur olduklarını Belediye Başkanı Arif Teke'ye bildirdiler. Başkan Teke, aynı gün su sorununu çözdü.

Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, "İlçemizde, ikamet eden bir kaç ailemiz, belediyemize gelerek, su hattının olmadığından dolayı mağdur olduklarını ve evlerinde su olmadığını, çok zorluk çektiklerini beyan ettiler. Konuya hemen el attık ve bu mübarek günde tüm imkanlarımızla çalışarak akşam iftar ile birlikte aileleri sularına kavuşturduk. İlçemizin dış mahallesinde bulunan bu evlere bir gün içerisinde su verilmesinde emeği geçen işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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