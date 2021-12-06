Aileler seminerde çocuklar atölyelerde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aileler seminerde çocuklar atölyelerde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aileler seminerde çocuklar atölyelerde

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde düzenlenen Çocuk Yetiştirmede Anne ve Baba Tutumları semineri ailelerden yoğun ilgi gördü.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde düzenlenen Çocuk Yetiştirmede Anne ve Baba Tutumları semineri ailelerden yoğun ilgi gördü.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kaya, birbirinden farklı konulara değinirken aynı zamanda anne babalardan gelen soruları da cevapları. Aileler seminerde Doç. Dr. Kaya'yı takip ederken çocukları da atölyelerdeki etkinliklerde vakit geçirdi. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nden yapılan açıklamada 11 Aralık Cumartesi günü saat 14.15'te ücretsiz seminerin ikinci oturumunun gerçekleştirileceği belirtildi. - SAKARYA

Aileler seminerde çocuklar atölyelerde

Aileler seminerde çocuklar atölyelerde

Aileler seminerde çocuklar atölyelerde

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title