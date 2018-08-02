Aileler Piknikte, Çocuklar Şenlikte

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün, Esenler'deki 27 ilk ve orta okul ile gençlik ve bilgi evlerinde eğitim gören 7 bin öğrenciye yönelik düzenlediği Yaz Okulları'nın kapanışı renkli görüntülere sahne oldu. "Bilgiyle donatılmış, hikmetin arayışında bir gençlik için" sloganıyla düzenlenen "Yaz Okulları"nın finali, piknikte bir şölen havasında gerçekleşti. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen final programındaki etkinlikleri Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocuklarla birlikte başlattı.

MİLLET BAHÇESİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANDI

Etkinlik alanında kurulan 11 parkurda çocuklar; futboldan basketbola, geleneksel çocuk oyunlarından zeka oyunlarına kadar çok sayıda etkinlikle buluştu. Hacivat-Karagöz ve illüzyon gösteriyle renklenen şölende, çocuklara seyyar büfelerde dondurma, pamuk şekeri ve mısır ikram edildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde piknik yapan çocukların aileleri de bir yandan doğayla baş başa kalarak güneşli havanın ve yeşilin tadını çıkardı diğer yandan da çocuklarının coşku ve heyecanını paylaştı. Programda okul birincilerine belgeleri ve hediyeleri Başkan Göksu tarafından verildi. Göksu, parkta ailelerle ve çocuklarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

YAZ OKULU'NDA HAYATI ÖĞRENİYORLAR

Piknik ve bir şölen havasında gerçekleşen Yaz Okulları'nın kapanış programında konuşan Başkan Göksu, bu okulların çocuklara varlık hikmetlerini de anlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Genç bir nüfusa sahibiz. Genç bir nüfusa sahip olduğumuz için çocuklarımıza Esenler'de yapacağımız hizmetlerin en güzeli ve en iyisi olması gerekir. Esenler Belediyesi olarak, her yıl yaptığımız yaz okullarımıza bu yıl daha kapsamlı bir yaz okulu kursu takviye ederek, sadece bir spor okulu olarak değil, çocuklarımızın geleceğe hazırlanması anlamında ahlakı, erdemi, vatanı, millet sevgisini, onlara yeni bir hayat felsefesi öğretecek, onlara yeryüzündeki varlık hikmetlerini anlatacak yaz okulları açtık."

PARKTA GENÇLİK MERKEZLERİ OLACAK

15 Temmuz Millet Bahçesi'nin, İstanbul'un en büyük bölge parklarından biri olduğunu söyleyen Göksu, "Bu park, tamamen belediyemiz tarafından inşa edildi. Bu park, şimdi etap etap büyüyerek devam ediyor. Bu parkın içinde iki büyük gençlik merkezi ve kütüphaneler yapıyoruz" dedi.