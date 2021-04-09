Aileler için eSpor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aileler için eSpor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Aileler için eSpor

Tepebaşı Belediyesi, ailelere yönelik "eSpor Nedir?

Tepebaşı Belediyesi, ailelere yönelik "eSpor Nedir?" adlı ePanel etkinliği düzenledi. Online olarak gerçekleştirilen etkinlikte uzmanlar, ailelere espor hakkında önemli bilgiler aktardı.

Tepebaşı Belediyesi, bilgilendirici etkinlikler düzenlemeye pandemi dolayısıyla online olarak devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ePanel etkinliği ile de ailelere espor hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Panele, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılırken, etkinliğin moderatörü TESFED Eğitim Kurulu Başkanı Yasin Nuri Çakır, konuşmacıları ise Uzman Psikolojik Danışman Seyhan Bekir, İletişim Uzmanı Gökhan Güler ve Sosyal Medya Uzmanı Bayram Yıldırım oldu.

EsArena, Competing Area ve Icı Teknoloji destekleri ile düzenlenen ePanelde; espordan dijital oyun bağımlılığına, oyun yayın platformlarından bilinçli sosyal medya kullanımına kadar birçok konu akademik açıdan ele alındı. Etkinlik, ailelerden gelen soruların uzmanlarca yanıtlanması ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Aileler için eSpor
Aileler için eSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Diego Burak Yılmaz Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aileler için eSpor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:09:48. #1.16#
title