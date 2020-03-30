Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ, Yerel

Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı

- Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı Elazığ'da korona virüsü tedbirleri kapsamında bir çok aile evlerine kapanırken, bazıları günlük ihtiyaçları olan ekmeğini evinde yapmaya başladı Elazığ'da korona virüsü tedbirleri kapsamında bir çok aile evlerine kapanırken, bazıları...

30.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:23
Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı

- Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı

Elazığ'da korona virüsü tedbirleri kapsamında bir çok aile evlerine kapanırken, bazıları günlük ihtiyaçları olan ekmeğini evinde yapmaya başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüsü tedbirleri kapsamında bir çok aile evlerine kapanırken, bazıları günlük ihtiyaçları olan ekmeğini evinde yapmaya başladı.

Çin'de ortaya çıkıp dünya da salgına dönüşen korona virüsü nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da her türlü tedbir alındı. Sürekli uyarılar yapılarak vatandaşların ihtiyaçları olmadığı sürece dışarı çıkmamaları istendi. Son günlerde artan ölümler ve vaka sayısının artması nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da uyarıları dikkate alan vatandaşlar dışarı çıkmamaya başladı. Evden çıkmamaya başlayan vatandaşlardan bazıları ise ekmeklerini bile evlerinde yapar hale geldi. Leyla ve Hasan Kuvat çifti de, evlerinden çıkmayarak uyarıları dikkate aldığı gibi, kendi ekmeklerini de evlerinde birlikte yapmaya başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle fırından ekmek almadıklarını aktaran Leyla Kuvat (45), "Devletimizin uyarıları sonucu, virüs nedeniyle evimizden dışarı çıkmıyoruz. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok iyi ekmek yaptığımı söyleyemem ama kendi imkanlarım doğrultusun da yapabiliyorum. Buradan şunu ifade etmek istiyorum, dışarı çıkmayalım. Evimizde kalalım. Yıllar önce hep ekmeklerimizi evimizde yapardık. Şimdi de yine evimizde ekmek yapmaya başladık" dedi.

Evde kalıp, eşine destek olan Hasan Kuvat ise" Devletimizin almış olduğu bir karar vardı, evde kalın diye. Eşime dedimki, evimiz de un var. Kendi ekmeğimizi bundan sonra biz yapalım. Dışarıdan ekmek almayalım. Herkes kendi ekmeğini kendi yapabilir. Korona virüsü bitene kadar kendi tedbirimiz alalım. Devletimize yardımcı olalım"ifadelerini kullandı.

Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı

Kaynak: İHA

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Aileler evlerinde kendi ekmeğini yapmaya başladı

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