: Aileler direniyor terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

04.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:32

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 4 yıl önce terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Harun Açan, güvenlik güçlerine teslim olarak ailesi ile buluştu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Dün akşam saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen Harun Açan burada güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Terle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından Açan, Diyarbakır'a sevk edildi.

Oğlunun teslim olduğu bilgisini alan baba Metin ve anne Necla Açan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldi. Harun Açan, burada annesi ve babası ile kucaklaşarak hasret giderdi. Harun Açan, anne ve babası ile görüşmesinin ardından ifadesinin alınması için sorgu odasına alındı.

Evlat nöbetinin 154. gününde çocuğuna kavuşan aile sayısı 5'e yükseldi.

(Aydın Yorat - Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA

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