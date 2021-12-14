Aileler direniyor destekler devam ediyor

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 835'inci gününe girerken, ailelere bir destek de Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Sak'tan geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 835. gününde de devam ederken ailelere bir destekte Hazro ilçesinden geldi. Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Sak, aileleri ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ailelerin direnişinin terör örgütünün bitme seviyesine destek olduğunu kaydeden Kaymakam Sak, ailelerin yanında olduklarını belirtti. Sak, "Bugün Diyarbakır kamuoyuna ve bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz ki bizler Diyarbakır annelerinin yanındayız. Hazro Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak Hazro'da çalışma arkadaşlarımızla siyasi partimizin teşkilatıyla ve vatandaşlarımızla Diyarbakır annelerinin yanında olmak için geldik. Öyle bir devrim gerçekleştirdiler ki bugün terör örgütüne katılım sıfır noktasına yaklaştıysa bunlarda onların emek ve payları çoktur. Onların cesareti ve sabrı sayesinde örgüt bitecek. Bu örgüt bitecek belinin kırıldığı ve az kaldığı doğrudur yakında bittiğini de göreceğiz inşallah. Gözyaşlarını gördük ama o gözyaşlarının arkasında çok ciddi bir kararlılık ve cesaret var, terör örgütünü bu bitirecek" dedi.

(Murat Başal/ İHA)