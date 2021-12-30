DİYARBAKIR (İHA) - Aileler canları pahasına evlat nöbetinde

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 851'inci gününde de devam ediyor. Pınar-Necmettin Biçer çifti, çocukları gelinceye kadar eylemi sürdüreceklerini vurguladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 851'inci gününde de sürüyor. 3 yıla yakındır HDP il binası önünde eyleme devam Biçer ailesi, evlatlarına dönme çağrısında bulundu.

Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi. Kızının 2015'te götürüldüğünü belirten Baba Biçer, "Kızım 2015'ten beri PKK terör örgütünün elinde, HDP tarafından bir şekilde beynini yıkayarak kaçırdı. 3 yıla yakındır HDP il binası önünde eylem yapıyoruz, eylemimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kesinlikle geri adım atmak yok, PKK'nın siyasi kolu HDP'liler bilsin ki biz burada kesinlikle canı pahasına olursa da ayrılmayacağız. Kızım eğer beni duyuyor ve görüyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.