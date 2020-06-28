Aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 1'i ağır 5 yaralı
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Aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

Aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 1'i ağır 5 yaralıAFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, iki aileden 5 kişi arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

28.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:56

Aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, iki aileden 5 kişi arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bolvadin'e bağlı Eber Gölü mevkisinde meydana geldi. S.G. (56), N.G. (36) ve F.G. (25) kardeşler ile Mevlüt D. ve Y.D. kardeşler arasında tarlada hayvan otlatılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada Mevlüt D. bıçakla ağır yaralanırken, S.G., N.G., F.G. ile Y.D. ise aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan Mevlüt D. daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan S.G., N.G., F.G. ile Y.D. ise jandarma karakolundaki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

Kaynak: DHA

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