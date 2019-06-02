Aileler arasında çıkan kavgada bir yaşlı kadın öldü, 6 kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyünde, 2 aile arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğancık mezrasında aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 87 yaşındaki Nazime Bilmez olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine köye çok sayıda güvenlik görevlisi ile 112 acil servis ekibi sevk edildi.

Bilmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mezrada olayların büyümemesi için güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA