Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
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Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor HDP önünde eylem yapan ailelerin direnişi sürüyor Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 694'üncü gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken,...

Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor

HDP önünde eylem yapan ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 694'üncü gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler teslim olmaları için evlatlarına seslendi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 694'üncü gününe girdi. Adana'da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, kızına 'teslim ol' çağrısı yaptı. Biçer, "HDP il binası önünde eylemimizi sürdürüyoruz, 14 bayramdır buruk bayram kutluyoruz. Dağa giden kandırılıp ve beyni yıkanmış çocuklara sesleniyorum, gelin hiç olmazsa güvenlik güçlerine teslim olun. HDP'liler çocuklarıyla bayramlarını kutluyorlar, sizde dönün anne ve babalarınızla kutlayın. Bu ülke hepimizin bizi birbirimizden ayıramazlar, gitmeyin devlet size bir şeyler yapar diyorlar ama devletimiz adalet ülkesidir, siz geldiğinizde devletimiz sizi bize verecektir. Gelenler ailelerine kavuştular siz de gelin hiç kimsenin yalanlarına kanmayın" dedi.

Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor
Aileler 694 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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