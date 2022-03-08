"Ailede Merhamet" resim sergisi açıldı

Samsun İl Müftülüğü tarafından lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Ailede Merhamet" konulu resim yarışmasında derece girenlerin eserleri sergilendi.

Samsun Valiliği himayesinde İl Müftülüğü tarafından şubat ayında "Ailede Merhamet" temalı resim yarışması düzenlendi. 17 ilçeden lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada dereceye girenlerin eserleri 8 Mart Kadınlar Günü'nde Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde(AVM) sergilendi.

Serginin açılışını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Diyanet İşleri Bakanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik yaptı. Açılışın ardından protokol üyeleri resimleri inceledi. Yarışmada Kavak Anadolu Lisesi öğrencisi Tülay Kılıç birinci, Alaçam Altınkaya Anadolu Lisesi öğrencisi Beren Mutlu ikinci, özel bir okul öğrencisi Melike Sar ise üçüncü oldu. - SAMSUN