Ailecek spor yaptılar

15.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:10

Sivas Farabi Gençlik Merkezi Spor Kulübündeki sporcular, aileleri ile beraber 4 Eylül Spor Kompleksinde spor yaptı.



Sivas Farabi Gençlik Merkezi Spor Kulüplerinde, antrenmanlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, spor kulübündeki sporcuların aileleri antrenör Hakan Cebeci tarafından antrenmana davet edildi.



Antrenmana gelen aileler 4 Eylül Spor Kompleksi atletizm sahasında sporcularla birlikte koşu parkurunda koşup spor yaptılar. Bu faaliyet sayesinde sporcuların ailelerini de daha yakından tanıma ve genel faaliyetlerini anlatma fırsatı bulundu.



Konu ile ilgili bilgi veren Gençlikspor Judo antrenörü Hakan Cebeci, farkı bir etkinliğe imza attıklarını ifade ederek; "Sivas Farabi Gençlik Merkezi Spor kulübündeki sporcularımızın ailelerini antrenmanımıza davet ettik. Ailece spor yapma davetimizi geri çevirmeyen değerli velilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA