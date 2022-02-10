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Ailece uyuşturucuyla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ailece uyuşturucuyla yakalandılar

Mudanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Mudanya ilçesinde polisin yaptığı operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi.

Mudanya Emniyeti Narkotik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, yaptıkları takip sonunda anne baba ve oğulun bulunduğu ticari araçta 438 gram metamfetamin, 64 gram bonzai ele geçirdi. Şahısların evlerinde yapılan aramada 13 gram daha bonzai ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan anne ve baba tutuklanırken, oğulları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Mudanya, Bonzai, 3. Sayfa, Haberler

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