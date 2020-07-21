Ailece tehlikeli yolculuk Kayseri'de, trafikte elektrikli triportörün römorkunda ailece yapılan tehlikeli yolculuk görenlerin dikkatini çekti.

Kayseri'de, trafikte elektrikli triportörün römorkunda ailece yapılan tehlikeli yolculuk görenlerin dikkatini çekti.

Kayseri Kocasinan Bulvarı'nda iki elektrikli triportör sürücülerin dikkatini çekti. Önde giden triportörün römorkunda 4 çocuk, arkadaki triportörün römorkunda ise 4 kadının bulunduğu tehlikeli yolculuk uzun süre devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA