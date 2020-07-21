Ailece tehlikeli yolculuk
Kayseri'de, trafikte elektrikli triportörün römorkunda ailece yapılan tehlikeli yolculuk görenlerin dikkatini çekti.
21.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:50
Kayseri'de, trafikte elektrikli triportörün römorkunda ailece yapılan tehlikeli yolculuk görenlerin dikkatini çekti.
Kayseri Kocasinan Bulvarı'nda iki elektrikli triportör sürücülerin dikkatini çekti. Önde giden triportörün römorkunda 4 çocuk, arkadaki triportörün römorkunda ise 4 kadının bulunduğu tehlikeli yolculuk uzun süre devam etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA