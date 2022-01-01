'Ailece namazda, milletçe duadayız' programında buluştular

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Müftülüğü tarafından yeni yılın ilk günü ilk sabah namazında 'Ailece namazda, milletçe duadayız' programı düzenlendi. İl merkez ve tüm ilçelerde belirlenen 20 farklı camide gerçekleştirilen buluşmaya katılım yüksek oldu.

Denizli İl Müftülüğü tarafından yeni yılın ilk günü, ilk sabah namazında 'Ailece namazda, milletçe duadayız' programı düzenlendi. Pamukkale İlçesi Yeni Camii olmak üzere tüm ilçelerde düzenlenen sabah namazı buluşmasına katılım yüksek oldu. Merkez ilçelerde bulunan Kuran kurslarında hafızlık yapan öğrencilerin Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan sabah namazı buluşması tesbihat, sohbet ve duayla sona erdi. Yeni Camii'de kılınan sabah namazının ardından duayı Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal okudu. Namazın ardından çay ve çorba ikramında bulunuldu. - DENİZLİ

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