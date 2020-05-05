Ailece maske üretiyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ailece maske üretiyorlar

Ailece maske üretiyorlar
05.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:53

Antalya'da, Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Korkmaz (42), kursta maske üretiminde kullanılan 3 dikiş makinesini mesai sonrası eve götürerek, eşi ve oğluyla maske üretmeye başladı.

Antalya'da, Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Korkmaz (42), kursta maske üretiminde kullanılan 3 dikiş makinesini mesai sonrası eve götürerek, eşi ve oğluyla maske üretmeye başladı. Evde günlük 300 maske üreten Korkmaz ailesi, koronavirüsle mücadele kapsamında hem ilçedeki maske üretimine katkı sağlıyor, hem de toplum sağlığına destek oluyor.

Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksu Kaymakamlığı, Aksu İlçe Müftülüğü ve Aksu Halk Eğitim Merkezi tarafından koronavirüsle mücadele kaplamında birlikte çalışma yürütülerek maske üretimine başlandı. Kepez İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden temin edilen maske kumaşları, Aksu Halk Eğitim Merkezi'ndeki dikiş makineleri kullanılarak yapılıyor. Belediye personeli, Kuran kursu öğretici ve öğrencileri ile halk eğitim merkezindeki kursiyerler günlük 2 bin maske üreterek ilçenin maske ihtiyacına destek veriyor.Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Korkmaz ise mesai bitiminden sonra halk eğitim merkezindeki 3 dikiş makinesini eve götürerek, ailecek maske üretimine başladı. Evlerinin bir odasını atölyeye çeviren Korkmaz ailesi, dikiş makinesini kullanmayı öğrendi. Günlük 300 maske üreten Korkmaz ailesi, hem ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor hem de evde ailecek aktivite yaparak güzel vakit geçiriyor.DİKİŞ MAKİNELERİNİ EVE GETİRDİAksu Halk Eğitim Merkezi'nde 9 Nisan itibarıyla maske üretimi yaptıklarını anlatan Salih Korkmaz, mesai bitimi sonrası evde ailesiyle birlikte maske üretimine destek olduklarını söyledi. Şu ana kadar toplamda 65 bin 500 maske ürettiklerini belirten Salih Korkmaz, 'Koronavirüs döneminde ev halkı olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Halk Eğitim Merkezi'ndeki makinelerimizi akşam eve getirerek eşim ve oğlumla birlikte günlük 300 maske üretmeye başladık. Bu sürece 9 Nisan'dan beri devam etmekteyiz. Aksu halkına ve Türkiye'ye koronavirüsle mücadele sürecinde elimizden geldiği kadar ailecek katkı sağladığımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.TOPLUM SAĞLIĞINA DESTEK OLMAYI AMAÇLADILARSalih Korkmaz'ın eşi okul öncesi öğretmeni Gülçin Şafak Korkmaz (41), koronavirüs nedeniyle okulların tatil olmasının ardından uzaktan eğitim vererek vaktini evde geçirdiğini anlattı. Ailecek maske üretimi yapmaya karar verdiklerini belirten Gülçin Şafak Korkmaz, 'Evin bir odasını tamamen atölyeye çevirdik. Her gün eşim ve oğlumla günlük 300-400 maske üretimine devam ediyoruz. Bu süreçte en çok toplum sağlığına destek olmak ve ülkemiz adına faydalı şeyler yapabilmeyi amaçladık" diye konuştu.12 YAŞINDA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Koronavirüs nedeniyle okulların tatil olmasının ardından evden çıkamadıklarını söyleyen Korkmaz çiftinin oğlu İsmail Yiğit (12) ise uzaktan eğitimle derslerini takip ettiğini, boş zamanlarında evde piyano çaldığını anlattı. Son dönemde artık evde çok sıkıldığını söyleyen İsmail Yiğit Korkmaz, babasının halk eğitim merkezinde maske ürettiğini öğrenmesi üzerine maske üretmek istediğini babasına ilettiğini aktardı. Babasının işten eve gelirken dikiş makinelerini getirmesi üzerine maske yapmaya başladıklarını anlatan İsmail Yiğit Korkmaz, 'Dikiş makinesini kullanmayı daha önce bilmiyordum. Babam eve dikiş makinesini getirince öğrendim. Makinenin başına ilk oturduğumda çok kolay olduğunu fark ettim. Maske üretmek ve topluma faydalı olmak güzel bir his. Vatana millete yararlı olduğumuzu düşündüğüm için çok şükür gönlüm rahat. Evde maske üretirken tüm sıkıntılarım geçti. Artık güzel vakit geçiriyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Haberler
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Haziran Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Ailece maske üretiyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 11:41:11. #1.14#
title