Ailece maske üretiyorlar
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Ailece maske üretiyorlar

Ailece maske üretiyorlar
05.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:47

Ailece maske üretiyorlarAntalya'da, Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Korkmaz (42), kursta maske üretiminde kullanılan 3 dikiş makinesini mesai sonrası eve götürerek, eşi ve oğluyla maske üretmeye başladı.

Ailece maske üretiyorlar

Antalya'da, Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Korkmaz (42), kursta maske üretiminde kullanılan 3 dikiş makinesini mesai sonrası eve götürerek, eşi ve oğluyla maske üretmeye başladı. Evde günlük 300 maske üreten Korkmaz ailesi, koronavirüsle mücadele kapsamında hem ilçedeki maske üretimine katkı sağlıyor, hem de toplum sağlığına destek oluyor.

Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksu Kaymakamlığı, Aksu İlçe Müftülüğü ve Aksu Halk Eğitim Merkezi tarafından koronavirüsle mücadele kaplamında birlikte çalışma yürütülerek maske üretimine başlandı. Kepez İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden temin edilen maske kumaşları, Aksu Halk Eğitim Merkezi'ndeki dikiş makineleri kullanılarak yapılıyor. Belediye personeli, Kuran kursu öğretici ve öğrencileri ile halk eğitim merkezindeki kursiyerler günlük 2 bin maske üreterek ilçenin maske ihtiyacına destek veriyor.

Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Korkmaz ise mesai bitiminden sonra halk eğitim merkezindeki 3 dikiş makinesini eve götürerek, ailecek maske üretimine başladı. Evlerinin bir odasını atölyeye çeviren Korkmaz ailesi, dikiş makinesini kullanmayı öğrendi. Günlük 300 maske üreten Korkmaz ailesi, hem ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor hem de evde ailecek aktivite yaparak güzel vakit geçiriyor.

DİKİŞ MAKİNELERİNİ EVE GETİRDİ

Aksu Halk Eğitim Merkezi'nde 9 Nisan itibarıyla maske üretimi yaptıklarını anlatan Salih Korkmaz, mesai bitimi sonrası evde ailesiyle birlikte maske üretimine destek olduklarını söyledi. Şu ana kadar toplamda 65 bin 500 maske ürettiklerini belirten Salih Korkmaz, 'Koronavirüs döneminde ev halkı olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Halk Eğitim Merkezi'ndeki makinelerimizi akşam eve getirerek eşim ve oğlumla birlikte günlük 300 maske üretmeye başladık. Bu sürece 9 Nisan'dan beri devam etmekteyiz. Aksu halkına ve Türkiye'ye koronavirüsle mücadele sürecinde elimizden geldiği kadar ailecek katkı sağladığımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.

TOPLUM SAĞLIĞINA DESTEK OLMAYI AMAÇLADILAR

Salih Korkmaz'ın eşi okul öncesi öğretmeni Gülçin Şafak Korkmaz (41), koronavirüs nedeniyle okulların tatil olmasının ardından uzaktan eğitim vererek vaktini evde geçirdiğini anlattı. Ailecek maske üretimi yapmaya karar verdiklerini belirten Gülçin Şafak Korkmaz, 'Evin bir odasını tamamen atölyeye çevirdik. Her gün eşim ve oğlumla günlük 300-400 maske üretimine devam ediyoruz. Bu süreçte en çok toplum sağlığına destek olmak ve ülkemiz adına faydalı şeyler yapabilmeyi amaçladık" diye konuştu.

12 YAŞINDA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Koronavirüs nedeniyle okulların tatil olmasının ardından evden çıkamadıklarını söyleyen Korkmaz çiftinin oğlu İsmail Yiğit (12) ise uzaktan eğitimle derslerini takip ettiğini, boş zamanlarında evde piyano çaldığını anlattı. Son dönemde artık evde çok sıkıldığını söyleyen İsmail Yiğit Korkmaz, babasının halk eğitim merkezinde maske ürettiğini öğrenmesi üzerine maske üretmek istediğini babasına ilettiğini aktardı. Babasının işten eve gelirken dikiş makinelerini getirmesi üzerine maske yapmaya başladıklarını anlatan İsmail Yiğit Korkmaz, 'Dikiş makinesini kullanmayı daha önce bilmiyordum. Babam eve dikiş makinesini getirince öğrendim. Makinenin başına ilk oturduğumda çok kolay olduğunu fark ettim. Maske üretmek ve topluma faydalı olmak güzel bir his. Vatana millete yararlı olduğumuzu düşündüğüm için çok şükür gönlüm rahat. Evde maske üretirken tüm sıkıntılarım geçti. Artık güzel vakit geçiriyorum" dedi.

Ailece maske üretiyorlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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