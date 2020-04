Ailece koronavirüsü yenip, immün plazma bağışçısı oldular ELAZIĞ'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan Adem Gözütok (47), eşi Ayşe (45) ile kızları Pınar (23) ve Bahar (20), hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan Adem Gözütok (47), eşi Ayşe (45) ile kızları Pınar (23) ve Bahar (20), hastaneye kaldırıldı. 1 haftalık tedavilerinin ardından koronavirüsü yenen aile üyelerinden 3'ü, gönüllü immün plazma donörü oldu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde bünyesinde koronavirüs salgınına karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başlandı. Koronavirüsü yenenlerin bağış yapmalarıyla gerçekleşen immün plazma yönetiminde, Türkiye'de ilk defa bir aile aynı anda donör oldu. Elazığ'da 31 Mart'ta koronavirüse yakalanan Adem Gözütok ve eşi Ayşe ile kızları Pınar (23) ile Bahar (20), Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki Pandemi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözütok ailesi, hastanede 1 hafta süren tedavilerinin ardından koronavirüsü yenerek, taburcu oldu. Taburcu olan Adem Gözütok, kızları Pınar ve Bahar ile birlikte immün plazma tedavisi için gönüllü donör olmayı kabul etti. Anne Ayşe Gözütok'un ise yeni doğum yaptığı için bağışçı olamadığı öğrenildi.

'CAN KURTARMAK İÇİN SEVE SEVE BAĞIŞLADIK'Baba Adem Gözütok, ailesiyle birlikte 1 haftalık tedavilerinin ardından koronavirüsü yendiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 1 ay önce eşim rahatsızlandı. Hastaneye başvurduğumuzda koronavirüs tespit edildi. Ardından ben ve iki kızım da yaptığı testte koronavirüs belirlendi. 1 haftalık tedavimizin ardından taburcu olduk. İyileştikten sonra immün plazma bağışçısı olmaya karar verdik. Eğer bir can kurtarmaya faydamız varsa her zaman seve seve kanımızı vermeye hazırız" dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Gözütok ailesinin gönüllü olarak donör olmayı kabul ettiklerini belirterek, aileden alınan plazmayı, ihtiyacı olan hastalara immün plazma yönetimiyle ulaştıracaklarını söyledi. Rektör Demirdağ, "Başka hastalarımız da var, inşallah onların da bu tedavi süreleri bittikten sonra onlar da gönüllü olursalar aynı işlemi yapmayı planlıyoruz. Gönüllü olan Gözütok ailesine teşekkür ediyorum. İmmün plazma tedavisi, birçok bulaşıcı hastalıklarda böyle antikorun ihtiyaç olduğu hastalıklarda pasif immünizasyon için uygulanan bir yöntem" diye konuştu.

Kaynak: DHA