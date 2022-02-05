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Ailece Camide Milletçe Duadayız

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ailece Camide Milletçe Duadayız

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen sabah namazında "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programına yoğun katılım oldu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen sabah namazında "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programına yoğun katılım oldu. Programa katılanlar çıkışta Düzce Belediyesinin ikramlarından yediler.

Cididiye Camii'nde düzenlenen program Sabah Ezanı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı, ardından sabah namazı kılındı. Yapılan duanın ardından ise camii cemaatine Düzce Belediyesi tarafından simit, çay, poğaça ikram edildi. 7'den 70'e herkesin katıldığı program sohbet ile sona erdi. - DÜZCE

Ailece Camide Milletçe Duadayız

Ailece Camide Milletçe Duadayız

Ailece Camide Milletçe Duadayız

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Sabah Ezanı, Düzce, Yerel, Haber

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