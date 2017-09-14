Aile Yaşam Merkezi Fitness Salonu Kapılarını Açıyor

Bayburt Belediyesi tarafından bu yıl hizmete açılan ve bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.



Açıldığı günden bu tarafa düzenlediği eğitim programları ve seminerler ile oldukça aktif bir şekilde hizmet veren merkez bünyesinde kadınlara yönelik olarak hizmet verecek fitness salonu kapılarını açıyor. Bayan eğitmenler eşliğinde hafta içi her gün hizmet verecek olan fitness salonun da fitness, step, aerobik, zumba,plates, jumping fitness ve spinnig gibi alanlarda eğitim verilecek. Aile Yaşam Merkezinin sunduğu bu imkan sayesinde bayanlar rahatlıkla spor yapabilecek. - BAYBURT