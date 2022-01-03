Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklinin merakla beklediği Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 27,9'luk zammı yeterli bulmayan memurlar ek zam talep etti. Kabine toplantısından sonra memurlara ek zam müjdesi veren Erdoğan, yüzde 22,9'luk enflasyon zammı ve yüzde 5'lik dönem zammına yüzde 2,5 ek zam yaptıklarını açıkladı. Peki Aile yardımı nedir? 2022 Aile yardımı oranları ne kadar? Kim ne kadar aile yardımı alacak? detaylar haberimizde.

AİLE YARDIMI NEDİR?

657 sayılı devlet memurları kanununun 202, 204, 205. maddeleri :'' Evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir.

2022 AİLE YARDIMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ''Aile yardımlarını çalışmayan eş için 521 TL, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 TL olarak güncelliyoruz.'' dedi.

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