Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti'nin görevden alınması kararlaştırıldı.
Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.