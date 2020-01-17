Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı
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Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı.

17.01.2020 05:26 | Son Güncelleme: 17.01.2020 05:26
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim görevinden alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti'nin görevden alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.

Kaynak: AA
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