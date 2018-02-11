Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan, Antalya'da

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Afrin'de şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Antalya'daki eşine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Sayan, Antalya programı kapsamında ilk olarak Zeytin Dalı Harekatı'nın dördüncü gününde şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın eşi Saide Usta'yı ziyaret etti. Şehidin eşine başsağlığı dileyen Sayan, terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Daha sonra Memerevleri Mahallesi'ndeki Çocuk Evi'ni ziyaret eden Sayan, buradaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Beraberindekilerle Kazım Özalp Caddesi'ne geçen Sayan, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sayan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.



Sayan, kente tatil için gelen Çinli turistlerle de bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bakan Sayan, bir simitçiden satın aldığı simitleri kendisini takip eden gazetecilere ve vatandaşlara ikram etti.



Esnaf ziyaretinin ardından Kaleiçi'nde bulunan Antalya Olgunlaşma Enstitüsüne giden Sayan, buradaki Teke Yöresi Yörükleri'nin sosyal yaşam ve giyim kültürünü yansıtan "Yörüklerde Baş ve Aksesuarlar" sergisinin açışını yaptı. Sergiyi gezen Sayan, yetkililerden enstitüdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Sayan'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Gökçen Özdoğan Enç ile AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.