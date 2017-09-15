Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Şanlıurfa'da
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama ilişkin, "Oradaki zulmün durması için Türkiye bir taraftan çalışırken, aynı zamanda orada zulümden kaçanlar içinde yardım elini uzattı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama ilişkin, "Oradaki zulmün durması için Türkiye bir taraftan çalışırken, aynı zamanda orada zulümden kaçanlar içinde yardım elini uzattı." dedi.
Bakan Kaya, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek, buradaki toplantıya katıldı.
Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kaya, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Şanlıurfa'da yürütecekleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı konaklama merkezini ziyaret edeceğini aktaran Bakan Kaya, Türkiye'de en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'nın teşekkürü hak ettiğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin her zaman mazlumlara sahip çıktığını vurgulayarak, "Suriyeli mültecilere yüreğini açan, mazlumlara sahip çıkan bir Türkiye var." dedi.
Suriyelilere olduğu gibi diğer mazlumlara da sahip çıktıklarını ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Arakanlı Müslümanları ziyaret ettiklerini anımsattı.
Bakan Kaya, "Arakan'da büyük bir insanlık dramı yaşanırken bu drama sessiz kalmayan kilometrelerce öteden bu zulme 'dur' diyen bir cumhurbaşkanımız, bir liderimiz olduğu için gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah bu zulmün biran önce son bulmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bayramdan itibaren üst düzey yaptığı görüşmelerde Arakan'daki zulmün durması için bir çözüm çağrısında bulunmuştu. Oradaki zulmün durması için Türkiye bir taraftan çalışırken aynı zamanda orada zulümden kaçanlar içinde yardım elini uzattı Kadın ve çocuklar bu tür zulümlerden en çok etkilenen kesimler biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kadın ve çocuklara hizmetlerimizi artırarak devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de şimdi olduğu gibi tüm dünya mazlumlarının yanında olmaya Türkiye devam edecek." diye konuştu.
Fatma Betül Sayan Kaya, dünyada yaşanan zulümlerin bir an önce son bulmasını temenni ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Umuyorum ki bu zulüm bir an önce son bulur, orada diplomatik bir çözüm sağlanır ve orada da mazlum insanlar evlerine dönebilirler. Aynen Türkiye'de de bizim dileğimiz Suriye'deki zulmün biran önce sona ermesi ve burada yaşayan Suriyeli mülteci kardeşlerimizin de Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelerde hayatlarını huzur içinde devam edebilmelerini sağlayabilmek. Ama bu zamana kadar da biz Türkiye'de 6 yıldır yaptığımız gibi bundan sonrada orada huzurlu güvenli ortam kurulana kadar Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak her zaman şehit ailelerinin yanında bulunduklarını kaydeden Kaya, bu kapsamda 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Taş'ın Harran ilçesindeki ailesini ziyaret edeceklerini bildirdi.