Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Kabulü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kaya, görüşmede, Grandi'yi Mart ayında New York'ta düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonu 62'inci dönem toplantısı kapsamındaki "Kadın ve Göç" konulu yan etkinliğe davet etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadından Sorumlu Bakanlar Dönem Başkanı olduğunu aktaran Kaya, Türkiye'nin öncülüğünde Başkanlığını Esra Albayrak'ın yaptığı Kadın Danışma Konseyi kurulduğunu belirtti.

Mültecilerin eğitim alabilmesi ve istihdam edilebilmesi için özellikle dil bariyerini aşmak gerektiğini ve bu konuda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile ortak çalışmalar geliştirmenin önemini vurgulayan

Kaya, Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu ile mültecilere direkt nakit transferini içeren Sosyal Uyum Yardımı Programı'ndan ve bu programın ulaştığı kitle, oluşturduğu etki anlamındaki başarısına da değindi.

Bakan Kaya, UNICEF ile birlikte Suriyeli mülteci çocukların eğitimlerine devam etmesi için geliştirilen Şartlı Eğitim Yardımı Projesi ile mülteci çocukların okullaşma oranının ciddi artış gösterdiğini vurguladı.

Kaya, Grandi'den daha çok proje ve ortaklık sağlanması, mülteciler için daha fazla fayda sağlayacak işlere imza atılması için destek istedi.

Grandi ise Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve özellikle Türkiye'nin sosyal uyum konusundaki ilerlemelerini takdir ettiklerini ifade etti.

Mülteci çocukların okullaşmaları için MEB, İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Grandi, Türk Kızılayını desteklediklerini, gelecekte de iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeyi umduklarını vurguladı.