Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bitlis'te Partililerle Buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.



İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Bakan Kaya, 15 yılda eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve demokrasi anlamında çok büyük işler yaptıklarını belirtti. Bakan Kaya, "Yine sosyal politikalar alanında da çok önemli hizmetlere imza attık. 'İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' anlayışı ile gerçekten çok güzel sosyal çalışmalar yaptık. 15 yıl önce engellilerin evlerine kapatıldığı bir Türkiye vardı. Bir anne bir kadın engelli evladım var demeye çekiniyordu. Bizler engelli kardeşlerimize yakışır bir şekilde özellikle eğitim hayatının içinde olmalarını sağladık. Bunun için okullarda eğitim oranlarını ve imkanlarını arttırdık. Yine engellilerimizin istihdam anlamında önlerinde engelleri kaldırdık. Onların adil ve eşit bir şekilde iş hayatının içinde yer almaları için E KPSS'yi getirdik. Dünya ilk olarak bu sınav Türkiye'de hayata geçti. 2002 yılında tam 5 bin engelli kamu çalışanı varken bugün ise 52 bine ulaşmış durumdayız. Yine kamuda çalışan işçi statüsündeki kardeşlerimizin sayısı 100 binleri geçti ve önümüzdeki sene de 5 bin engelli kardeşimizi istihdam edeceğiz. Son 15 yılda bir milyarın üzerinde bizim bakanlığımızın hizmetleri var. Bitlis'te sadece 5 bin engelliye evde bakım ücreti veriyoruz. Daha fazla sayıda engellimize ise engelli maaşı veriyoruz. 25 binin üzerinde evladımızı sosyal ekonomik destek ile destekliyoruz. Biz istiyoruz ki tüm çocuklarımız öncelikle ailelerinin yanında büyüsünler. Hiçbir evladımız ekonomik yoksulluk sebebi ile ailesinden ayrılmasın istiyoruz. Ekonomik zorluklar yüzünden ailesinin yanından ayrılmak durumunda olanlara sosyal ekonomik destek bağlıyoruz. Kurum bakımımızdaki çocuklarımızı koruyucu ailelere veriyoruz. Koruyucu aile sayımızı artırıyoruz istiyoruz 0-6 yaş grubundaki çocuklar bizim kurumumuzda kalmasın istiyoruz ki bu çocuklarımız aile sıcaklığı ortamında büyüsün. Bütün bunları ülkemizde kimsesiz yalnız çocuğumuz kalmasın yardıma ihtiyacı olan el uzatılmamış kadınımız kalmasın, bu anlamda yaptığımız çalışmaların en önemlisi kız çocuklarımızın okullaşma oranında tarihi bir başarıya imza attık. Çocuklarımızın eğitim hayatlarından kopmamaları için şartlı eğitim yardımı ile kız çocuklara pozitif ayrıcalık yaparken, 2,5 Milyon evladımızın annesine eğitim desteği verdik. Özellikle altını çizmek istiyorum bu parayı annelerimize vermemizdeki neden çünkü anneler bütün o paraları çocuklarının eğitimi için harcıyor. Bazı babaların o paraları başka yollarda harcadığı için annelerimize veriyoruz. 2002 yılına kadar kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 45 iken bugün yüzde 83 oranına ulaştı. Biz inanıyoruz ki güçlü bir Türkiye için kadınlarımızın ve kızlarımızın gücünden de destek almak durumundayız. Onları da güçlendirmek zorundayız ancak bunu da eğitimle başarabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.



Bakan Kaya, Türkiye'nin gönül coğrafyasında bulunan tüm ülkelere yardım elini uzattığını belirterek, "Türkiye gerçekten Türkiye'den çok daha büyük. Bizim bir fiziki haritamız ve coğrafyamız var. Birde gönül coğrafyamız var. O gönül coğrafyamızdaki ülkelere Türkiye bugün el uzatmaya devam ediyor. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de yüzde 30 oranında kişi başı 4.3 doların altında olan kişi vardı. Bugün bu oranı yüzde 1,5 düşürmüş durumdayız. Dünya bankasının verilerine göre yoksulluğu son 15 yılda en fazla azaltan ülkeyiz. Orta insani gelişmişlik düzeyinden yüksek insani gelişmişlik düzeyine ülkemizi çıkarttık. IMF kapısında el açıp borç bekleyen bir Türkiye vardı. Hastane kuyruklarında ilacını alamayan ağlayan anneler vardı. Biz hem ülkemizde hemde dünyadaki tüm mazlumlara yardım ediyoruz. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama insani yardımlarda Türkiye kişi başı gelirinin oranına baktığınızda dünyada bugün birinci sırada. Bizim liderimiz dünya beş'ten büyüktür diyor. Sayın Cumhurbaşkanım bunu BM Genel Kurulunda söylediğinde bazı ülkeler anladılar bazıları ise anlamadılar. Geçtiğimiz haftalarda Amerikan Başkanı Trump ve yönetimi Kudüs İsrail'in başkenti olarak kararını açıkladı. Bu kararın karşısında sayın Cumhurbaşkanımız İslam ülkelerini İslam İşbirliği Teşkilatının Dönem Başkanı olarak olağan üstü bir toplantıya davet etti. Tam bir hafta içinde 56 ülkenin liderleri ve bakanları İstanbul'da bir araya geldiler. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir dediler. Bunun üzerine uluslar arası camiayı da bu kararı tanımaya çağırdılar. New York'ta BM'de dünyanın beşten büyük olduğunu ve hele hele de birden büyük olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. Biz 2002'de iktidara geldiğimizde 4 farklı başlık altında sosyal yardım yapıyorduk. Bugün tam 39 kalemde sosyal yardım yapıyoruz. İktidara gelmeden önce insanlarımız 15 gün kapı kapı dolaşarak 40'a yakın damga basarak sosyal yardımlara ulaşıyordu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfı olarak 40'ncı yardım programımızı başlatıyoruz. Artık ağır ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik yeni bir yardım programı başlatıyoruz. Bundan sonra tüberküloz ve bezeri hastalıklar gibi kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza devletimiz düzenli bir şekilde yardım ulaştıracak" dedi.



Bakan Kaya, daha sonra sevgi evlerini ziyaret ettikten sonra değerlendirme toplantısını yapacağı ve konaklayacağı Polis Evine geçti. - BİTLİS