Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ABD'de

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yükselen her medeniyetin ışıltısı öncelikle kadınlardır çünkü kadınlar sevgi, merhamet ve hoşgörü ortamının güvencesidir." dedi.

Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamında düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Kadınların güçlendirilmesinin önündeki en ciddi engellerden birinin kadına yönelik şiddet olduğuna dikkati çeken Kaya, şiddetin, kadınların sağlığını, eğitimini, sosyal ve ekonomik hayata katılımını etkilediğini ve onları yoksulluğa ittiğini söyledi.

Kırsal alanlarda kadına yönelik şiddete karşı Türkiye'de yapılan çalışmaları anlatan Kaya, yerel düzeylerde kadın ve çocuklar için özel birimler kurulduğunu ve buralarda çalışanların ise kadın olduğunu ifade etti.

Şiddet mağduru kadınlara, barınmanın yanında sosyoekonomik, psikolojik ve yasal destek de sağlandığını belirten Kaya, kadınların dezavantajlı pozisyonlarda olduğu bölgelerde aile destek merkezlerinin çalışmalarına büyük önem verdiklerini, buralarda kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olduklarını anlattı.

Kadınların güçlendirilmesi kapsamında eğitim, sağlık, ekonomi ve karar verme mekanizmalarına katılım başlıkları altında 2018-2023 yıllarını kapsayan bir eylem planı hazırladıklarını kaydeden Kaya, bu eylem planıyla kadınlara tüm alanlarda fırsat eşitliği sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırsal bölgelerdeki kadınların sorunlarını çözmek için özel hedefler geliştirdiklerini söyleyen Kaya, "Yükselen her medeniyetin ışıltısı öncelikle kadınlardır çünkü kadınlar sevgi, merhamet ve hoşgörü ortamının güvencesidir. Bizim için de kırsaldaki kadınlar, bu ortamın temsilcileri ve korunacak en kıymetli hazinedir." ifadesini kullandı

Kaya, New York'taki temasları kapsamında Avustralyalı mevkidaşı Kelly O'Dwyer ve Fransa Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Marlene Schiappa ile de ayrı ayrı görüştü.