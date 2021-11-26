Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eryarsoy, KADEM'i ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eryarsoy, KADEM'i ziyaret etti

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eryarsoy, KADEM'i ziyaret etti

Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) ziyaret etti.

MARDİN (AA) - Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) ziyaret etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla KADEM'i ziyaret eden Eryarsoy, "Şiddetin Bahanesi Olmaz" sloganıyla yapılan kampanyanın tanıtım programına katıldı.

Kadın ve aile odaklı yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Eryarsoy, ailenin temel taşını oluşturan en önemli aktörün kadınlar olduğunu ve tüm aile bireylerinin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Programa, KADEM İl Başkanı Özgül Saidoğlu ve dernek üyeleri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eryarsoy, KADEM'i ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eryarsoy, KADEM'i ziyaret etti

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: 'Merve kurban olayım geri dön'

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: "Merve kurban olayım geri dön"

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

 Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title