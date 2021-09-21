Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, salgında yakınını kaybedenlere psikososyal desteği sürüyor - Haberler
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, salgında yakınını kaybedenlere psikososyal desteği sürüyor

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, salgında yakınını kaybedenlere psikososyal desteği sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgının başladığı ilk günden itibaren Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedenlere Psikososyal Destek Hizmetin sürdürüldüğünü bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgının başladığı ilk günden itibaren Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedenlere Psikososyal Destek Hizmetin sürdürüldüğünü bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek hizmetine de ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Salgın döneminde vatandaşların farklı sosyal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu aktaran Yanık, "Kırmızı yeleklilerimiz bu noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çoğunluğu sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan 582 personele, "Salgın Süresince Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti" eğitimi verdiklerini bildiren Yanık, şunları kaydetti:

"Salgının başladığı ilk günden itibaren Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmetimizi sürdürüyoruz. Uzman personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz yüze ya da telefon yoluyla Kovid-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle salgının vatandaşlarımız üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek için çabalıyoruz."

Bakan Derya Yanık, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra salgından etkilenen ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyanların, bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile bu hizmete ücretsiz ulaşabileceklerini belirtti.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, salgında yakınını kaybedenlere psikososyal desteği sürüyor - Haberler
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