Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İş Kulübü" eğitimleri kadın konukevlerinde de sürüyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İş Kulübü" eğitimleri kadın konukevlerinde de sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İş Kulübü' eğitimleri kadın konukevlerinde de sürüyor
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadınlar başta olmak üzere gençler ve engellilerin iş hayatına katılmalarını sağlamak için İŞKUR iş birliğiyle yürüttüğü "İş Kulübü" eğitimleri, kadın konukevlerinde de sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadınlar başta olmak üzere gençler ve engellilerin iş hayatına katılmalarını sağlamak için İŞKUR iş birliğiyle yürüttüğü "İş Kulübü" eğitimleri, kadın konukevlerinde de sürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın konukevlerinde hizmet alan kadınların, ekonomik hayata katılımları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları, toplumsal ve ekonomik alanda güçlenmeleri, daha nitelikli işlerde yer almaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için desteklenmesine devam ediliyor.

İŞKUR iş birliğinde 81 ilde Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinde hizmet alan mağdurlara yönelik başlatılan "İş Kulübü" eğitimleri, çevrim içi veriliyor. Eğitimlerde kadınların mesleki becerilerini geliştirerek ekonomik olarak yeniden kendi ayakları üzerinde durabilmeleri hedefleniyor.

Bu yıl mayıs itibarıyla kadın konukevlerinden hizmet alan 860 kadın "İş Kulübü" eğitimlerine katıldı. Ayrıca Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlara eğitim vermek üzere kuruluşlarda görevli yönetici ve meslek elemanları, "Finansal Okuryazarlık" ve "Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği" başlıkları altında eğitici eğitimleri de alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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