Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "sevgi evlerindeki çocuklara" yönelik habere ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, sevgi evlerindeki çocuklara yönelik habere ilişkin yapılan açıklamada, "Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan, "Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler" başlığı ile çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan "Aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuklar" ve "ifşa edildi" gibi ifadelerin, devlet koruması altındaki çocuklara hassasiyet gösterilmesi vurgusuyla temelden çeliştiği ifade edildi.

"Sokağa bırakılmak" ifadesinin çocukların en temel kişilik haklarını ihlal ettiği ve insani hassasiyetlerle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Devlet koruması altındaki çocukların, bakımlarını sağlayacak yetişkin bir yakını bulunmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle korumaya alınan olmak üzere iki gruba ayrıldığına işaret edilerek, "Güvenlik ihtiyacından dolayı Bakanlığımız korumasında bulunan çocuklarımızın kimliklerinin gizli tutulması, mahremiyetlerinin korunması son derece hassas olduğumuz bir konudur." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik riski olmayan çocukların ise akranları ile eşit haklara sahip oldukları ve toplumsal hayata katılmalarının önünde bir engel bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel her türlü faaliyete katılmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz." ifadesi vurgulandı.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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