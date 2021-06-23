Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, çocuğun nitelikli cinsel istismarı davası sanığına ilişkin açıklama Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, çocuğun nitelikli cinsel istismarı davası sanığına ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, çocuğun nitelikli cinsel istismarı davası sanığına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı davasında yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat etmesi yönündeki karara, istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı davasında yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat etmesi yönündeki karara, istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğun birden fazla nitelikli cinsel istismarı davasında yargılanan sanık Yücel Koç'un beraat etmesi yönündeki karara istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edeceğiz. Bakanlık olarak hukuki süreci takip ediyoruz ve davaya müdahiliz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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