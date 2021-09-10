Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "15 Temmuz sonrasında yapılan ödemelere" ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin ailelerine yapılan ödemede 15 milyon liranın kayıp olduğu"na ilişkin iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi.

Bakanlıkça bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu haberler de yer alan 15 milyon liranın kayıp olduğu ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı'nın harcamalarının vakıf kaynaklarından karşılandığı iddiaları tamamen asılsızdır. Vakıf kaynakları yalnızca şehit yakınları ve gaziler yararına kullanılmakta, vakıf yöneticileri ve mütevelli heyet üyelerine hiçbir şekilde huzur hakkı veya başka bir ad altında ücret ödemesi yapılmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağışlardan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine hak sahibi başına 1500 lira ve dini bayramlarda 1100 lira olmak üzere 13 Ağustos 2021 itibarıyla 69 milyon 124 bin 800 lira ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) alınan, 26 Mayıs 2017 ve 25 Kasım 2020 tarihli yazıda, '15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında 15 Temmuz şehit yakınlarının Konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağışçı firmalar ile İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda İdaremizce, muhtelif projelerde inşa edilen konutlardan, 15 Temmuz şehit yakınlarına konut tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir.' denilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden 251 şehidimizden konutu henüz teslim edilmemiş 10 şehit yakınına konutları için 4 milyon 212 bin 242 lira TOKİ hesabına havale edilmiştir. 15 Temmuz şehit yakınlarına konut verilmek üzere TOKİ hesabına bağışçılar tarafından gönderilecekken sehven 15 Temmuz Bağış Kampanyası hesabına gönderilen 9 milyon 200 bin lira TOKİ'ye havale edilmiştir."

"Tüm masrafları Başkonsolosluk tarafından karşılanmıştır"

Açıklamada, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul-Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısı mağdurlarına, Beşiktaş patlaması mağdurları için düzenlenen bağış kampanyasından 1 milyon 490 bin 400 lira destek ödemesinin yapıldığı aktarılarak vakıf merkezinin kirası, personeli ve cari harcamaları için vakfın kurulduğu günden bu yana toplam 318 bin 428 lira ödendiği bildirildi.

Sonuç olarak, 15 Temmuz şehit yakınlarına aylık yapılan ödemelere ek olarak 15 milyon 221 bin 71 lira vakıf kaynaklarından şehit yakınları ve gaziler yararına ödeme yapıldığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberler de ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı'nın ABD'ye gidiş masraflarının vakıf tarafından karşılanıp karşılanmadığı sorusu gündeme getirilmiştir. 15 Temmuz şehidi Necati Sayın'ın kızı ve 15 Temmuz şehidi Fazıl Gürs'ün eşi olan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, ABD'deki New York Başkonsolosluğumuzun davetlisi olarak 15 Temmuz anma etkinliklerine katılmış ve tüm masrafları Başkonsolosluk tarafından karşılanmıştır. Söz konusu asılsız iddialara dair adı geçen vakıf ve kişiler tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır."