Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler, kısıtlamadan muaf olanların çocukları için açık olacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler, kısıtlamadan muaf olanların çocukları için açık olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler, kısıtlamadan muaf olanların çocukları için açık olacak
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma döneminde Bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin faaliyetlerinin, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma döneminde Bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin faaliyetlerinin, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla devam edeceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan tam kapanma kararının ardından, bu dönemde çalışmaya devam etmek durumunda olan ailelerin taleplerini göz önünde bulundurarak, özel kreşler, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinin faaliyetlerini değerlendirdi.

Bakan Yanık, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 26 Nisan tarihli genelgesi kapsamında, zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenlerden üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet gibi bazı çalışma alanlarına muafiyet sağlandığını anımsattı.

Yanık, "Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla faaliyetlerinin devamına karar verildi." ifadesini kullandı.

Valiliklerce kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar alınabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ayrıca, valiliklere daha önce verilen yetki doğrultusunda, bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar alınabileceğini de kaydetti.

Derya Yanık, tam kapanma döneminde faaliyetlerine devam edecek 2 bin 310 özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen önlemler ile Bakanlık tarafından daha önce yayımlanan Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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