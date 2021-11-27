Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Müslüme' açıklaması

MERSİN (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili, aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve sosyal inceleme sonucunda küçük kızın 4 kardeşi için devlet koruması kararı alındığı, annesinin de kadın konukevine yerleştirildiği belirtildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, basın ve yayın organlarında yer alan, Müslüme Yağal'ın ölümü ile ilgili haberler nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlık uzmanlarınca aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, "Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, 4 çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca, anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir" denildi.Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma sonucunda dedesinin gözaltına alındığı hatırlatılarak, "Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberler le ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y.'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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