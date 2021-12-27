Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

T. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı27 Aralık 2021, Pazartesi www. aile. gov. tr ---/duyurular/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-mufettis-yardimciligi-giris-sinavi/ ---- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı27 Aralık 2021, PazartesiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş SınavıT. C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı© 2021 Tüm Hakları Saklıdır.

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