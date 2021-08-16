Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UN Women, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme için proje başlatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UN Women, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme için proje başlatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UN Women, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme için proje başlatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) kadınlar ve erkekler arasında var olan fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırarak, herkesin eşit ve adil bir şekilde hak, fırsat ve imkanlardan faydalanmasını sağlamak için ortak proje başlatıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) kadınlar ve erkekler arasında var olan fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırarak, herkesin eşit ve adil bir şekilde hak, fırsat ve imkanlardan faydalanmasını sağlamak için ortak proje başlatıyor.

Avrupa Birliği ve UN Women'ın mali desteği ile hayata geçen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının eş yararlanıcısı olduğu proje ile Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimde süregelen bütçeleme ve planlama çalışmalarının kadın erkek eşitliğine duyarlı bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi, planlama ve bütçeleme çalışmalarının kadınların ve erkeklerin farklı öncelik ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını, merkezi ve yerel yönetimlerde kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi için yürütülecek.

3 milyon 300 bin Avro değerinde proje

Proje ile Birleşmiş Milletler "Kimseyi geride bırakma" ilkesine bağlı kalınarak, kadınların ve erkeklerin, kız ve oğlan çocuklarının farklılaşan öncelik ve ihtiyaçlarının bütçelemelerde gözetilmesi hedefleniyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti XI. Kalkınma Planının temel amaçlarını destekleyen projenin toplam değeri 3 milyon 300 bin Avro olarak belirlendi. 3 sene boyunca bakanlıklar ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle uygulanacak olan projenin açılış toplantısı 17 Ağustos'ta Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımlarıyla gerçekleşecek.

Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme

Kadınların ve erkeklerin farklı öncelik ve ihtiyaçlarını gözeten bütçelemeye Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme denir. Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme kadınların ve erkeklerin eşit hak ve özgürlüklere ulaşabildiği bir toplum yaratmayı hedefler. Planlama ve bütçelemeler kadınların ve erkeklerin farklılaşan öncelik ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılır.

Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme, yeni bir bütçe oluşturmak, kadınlar ve erkekler için ayrı bütçeler hazırlamak ya da bütçeyi kadın ve erkeklerin kullanımı için yarı yarıya bölmek demek değildir. Bütçe, farklılaşan öncelik ve ihtiyaçlara göre, herkesin ihtiyacını karşılayacak şekilde bölünür. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü
Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UN Women, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme için proje başlatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:58:52. #1.14#

title