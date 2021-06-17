Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Kadın konukevlerimizde şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Kadın konukevlerimizde şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Kadın konukevlerimizde şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Sığınma evleri 22 ilden kalabalık" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'sinin boş olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Sığınma evleri 22 ilden kalabalık" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'sinin boş olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir gazete yer alan "Sığınma evleri 22 ilden kalabalık" başlıklı haber ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 2002 yılında 11 kadın konukevi 170 kapasite ile hizmet verirken, şu anda 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kapasiteye ulaşıldığı aktarıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kadın konukevlerinden 1 Ocak 2015-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 189 bin 988 kadın ve beraberinde 124 bin 192 çocuk olmak üzere toplam 314 bin 180 kişi hizmet almıştır. Söz konusu 5 yıllık zaman diliminde hizmet alan kadınlardan 88 bin 345'i şiddet sebebiyle, 101 bin 643'ü ise sadece barınma ihtiyacından ötürü kuruluşlarımıza başvurmuştur. 2020 yılında günlük ortalama bin 69 kadın ve beraberindeki 766 çocuk konukevlerimizden hizmet almıştır. Şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur ve ihtiyaç duyan kadınlarımıza hizmet vermeye hazırdır. Söz konusu haberde veriler maksatlı şekilde çarpıtıldığı gibi şu anda kadın konukevlerimizde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Tamer Levent Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Roland Garros Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Kadın konukevlerimizde şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:55:07. #1.15#

title