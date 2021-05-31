Devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamuda istihdamı için mayıs dönemi tercihleri başladı
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Devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamuda istihdamı için mayıs dönemi tercihleri başladı

Devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamuda istihdamı için mayıs dönemi tercihleri başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanan gençlerin kamuda istihdam edilmesi için 2021 Mayıs dönemi tercihlerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanan gençlerin kamuda istihdam edilmesi için 2021 Mayıs dönemi tercihlerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar, yerleştirme işlemleri için yayınlanan tercih kılavuzuna bakanlığın "https://www.aile.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, kılavuzda belirtilen şekilde tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Kamu kurumlarına yapılacak atamalar için en az ilkokul mezunu olmak şartı aranacak.

Yerleştirme işlemlerine, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında şartları taşıyan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabilecek.

Hak sahiplerinin, tercihlerin gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunması gerekiyor.

Sonuçlar, Bakanlığın internet sayfasından öğrenilecek

e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak tercih işlemleri, 14 Haziran saat 23.59'a kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili, adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sayfasından öğrenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen adayların listesi elektronik ortamda yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamuda istihdamı için mayıs dönemi tercihleri başladı - Haberler Ekonomi
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